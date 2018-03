Automobile sbanda e finisce contro una colonnina del gas, sul posto i vigili del fuoco

MONTEBELLUNA E' bastato un attimo di disattenzione per far finire un'automobile contro la colonnina del gas in via Agostino Steffani a Montebelluna, strada che passa proprio attraverso un quartiere residenziale molto popolato.

L'incidente è avvenuto alle 10.06 del mattino e sul posto, pochi minuti dopo, è subito intervenuta una squadra di vigili del fuoco per appurare la gravità del danno. Non è stato necessario allertare gli uomini del Suem 118 dal momento che l'automobilista non ha riportato particolari ferite nell'impatto. E' stato lui ad avvisare i pompieri dell'incidente. I lavori di sistemazione alla colonnina sono andati avanti fino all'ora di pranzo. Al momento non sembrerebbe esserci alcun pericolo per i residenti. Le perdita di gas è stata minima e la situazione è tornata alla normalità già in queste ore.