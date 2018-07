Il piromane di vicolo Fratelli Bandiera non si placa: auto alle fiamme e paura tra i residenti

TREVISO Ennesimo rogo questa notte causato da un piromane. Un'autovettura è stata incendiata, verso le 2.45 di oggi, sabato 14 luglio, in vicolo Fratelli Bandiera a Treviso. Prontamente un mezzo dei vigili del fuoco si è portato sul posto per lo spegnimento del' auto e per tranquillizzare i residenti visibilmente spaventati dalla presenza delle fiamme sotto le finestre di casa. Sul luogo dell'accaduto anche gli uomini della Questura per cercare di capire quanto è successo. Non sarebbe questo il primo atto doloso a danni di auto e mezzi nella zona: il piromane avrebbe colpito già qualche mese fa sempre in vicolo fratelli bandiera mandando in fiamme una moto e un'auto.