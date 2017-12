Villorba, auto divorata dalle fiamme davanti al municipio

VILLORBA Attimi di paura oggi, 28 dicembre, a Villorba lungo la statale Pontebbana. Erano le 14 circa quando un giovane stava guidando la sua auto, una Citroen bianca, quando ad un certo punto dal cruscotto è incominciato ad uscire del fumo bianco e il mezzo non rispondeva più ai comandi. Il giovane ha fatto appena in tempo a scendere dall'auto che il mezzo è stato divorato dalle fiamme.

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Treviso per spegnere il rogo. Il giovane, da solo nell'auto al momento dell'incidente, fortunatamente non è rimasto ferito. L'auto nuova ha avuto una vita breve ci spiega il giovane alla guida, e non si capisce cosa possa aver scaturito l'incendio. Sul posto oltre ai vigili del fuoco è intervenuta anche la polizia municipale per limitare i disagi lungo la statale 13.