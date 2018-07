Incendio in autostrada: auto avvolta dalle fiamme, traffico a rilento

SAN DONA' DI PIAVE Traffico a rilento nella mattinata di domenica 29 luglio lungo l'autostrada A4 all'altezza del casello di San Donà di Piave. Erano da poco passate le 10.15 quando un'automobile che stava viaggiando in direzione Venezia ha iniziato a prendere fuoco all'altezza del casello di San Donà di Piave.

La persona alla guida del mezzo è riuscita ad accostare il veicolo nella corsia d'emergenza evitando di bloccare del tutto la viabilità lungo l'autostrada. Provvidenziale l'intervento sul posto dei vigili del fuoco di Motta di Livenza che, con due automezzi, sono riusciti a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area dell'incendio. Sul posto insieme ai pompieri sono intervenuti anche gli uomini della polizia autostradale che hanno svolto i rilievi del caso e coordinato il traffico lungo l'autostrada che, per alcune ore, ha subito forti rallentamenti in una domenica molto trafficata.