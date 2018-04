Auto prende fuoco in autostrada: paura al casello di Cordignano

CORDIGNANO Poteva avere conseguenze tragiche lo spaventoso incendio che, nella tarda serata di sabato 14 aprile, ha avvolto tra le fiamme un'automobile che si trovava nelle vicinanze del casello autostradale di Cordignano.

Poco dopo le ore 22, un guasto tecnico alla vettura ha dato vita alle fiamme che hanno iniziato a divampare con grande furia fino ad avvolgere in pochi minuti l'intera vettura. Per fortuna, chi si trovava all'interno del mezzo è riuscito ad accostare e a mettersi in salvo prima che l'incendio prendesse il sopravvento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano che hanno impiegato alcune ore per riportare la situazione alla normalità, mettendo di nuovo in sicurezza l'area del rogo. La circolazione stradale, vista l'ora tarda, non ha subito particolari rallentamenti.