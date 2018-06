Auto in fiamme nella notte: paura a Paese

PAESE Vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte in via Toronto a Paese dove, intorno all'una e mezza di notte, un'automobile in corsa è stata avvolta dalle fiamme.

L'incendo improvviso è avvenuto in una zona residenziale della città, a pochi metri di distanza dalle case. Il proprietario della vettura, una Citroen C3, si è accorto in tempo del problema ed è riuscito a scendere dal mezzo prima che fosse troppo tardi. A far scoppiare l'incendio è stato un improvviso corto circuito che poteva avere conseguenze molto gravi. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco, giunti sul posto pochi minuti dopo. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area sono andate avanti per diverse ore. Sul posto anche i carabinieri di Montebelluna che hanno svolto gli accertamenti del caso sulla dinamica dell'accaduto. La situazione è tornata alla normalità solo poco prima dell'alba di domenica.