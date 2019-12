Automobile prende fuoco nel garage di un condominio

Erano le 19.30 di lunedì 16 dicembre quando nel garage di un condominio a Salvatronda, frazione di Castelfranco, un'automobile è stata distrutta dalle fiamme divampate all'improvviso nell'autorimessa.

La vettura era ferma in sosta quando l'incendio è divampato. A dare l'allarme pochi minuti dopo sono stati i residenti della palazzina che hanno chiamato sul posto i vigili del fuoco di Castelfranco. Provvidenziale l'intervento dei pompieri che hanno provveduto a mettere in sicurezza il garage, domando le fiamme. L'auto è stata completamente distrutta nel rogo. Mistero sulle cause all'origine dell'incendio. E' possibile si sia trattato di un corto circuito ma le forze dell'ordine intervenute sul luogo dell'incendio, al momento, non hanno ancora escluso l'ipotesi del dolo.