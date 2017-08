Vanno a prostitute sul Terraglio con un'auto rubata: fermati, fuggono nella notte

TREVISO Erano partiti nei giorni scorsi da Granarolo dell'Emilia dopo aver rubato una Skoda Fabia, il cui furto era stato subito denunciato dal proprietario. Passati per Verona, i due ladri d'auto sono arrivati nel Trevigiano durante le scorse ore e, nella notte tra mercoledì e giovedì, si sono diretti sul Terraglio per appartarsi con delle prostitute.

Mentre stavano finendo di contrattare il prezzo con una di loro però, una pattuglia di carabinieri di Treviso li ha raggiunti alle spalle e ha chiesto loro di esibire i documenti. L'episodio è avvenuto intorno alle ore 23. I due malviventi, colti in flagrante, sono riusciti a darsi alla fuga, accellerando di colpo e seminando per un breve tratto gli uomini delle forze dell'ordine. Sentendosi braccati hanno deciso di abbandonare l'auto a pochi chilometri di distanza da dove erano stati fermati, proseguendo a piedi la loro fuga. All'interno della vettura i carabinieri hanno trovato diversi arnesi da scasso. Un episodio rocambolesco che ha tenuto impegnati gli uomini delle forze dell'ordine per diverse ore. Alla fine i due fuggitivi sono riusciti a rubare una seconda macchina (una Fiat Punto poi restituita al proprietario) e a continuare la fuga in direzione Padova. Qui uno di loro sarebbe stato fermato dagli agenti della polizia stradale patavina qualche ora dopo. Del secondo fuggitivo però sembra, al momento, essersi persa ogni traccia.