Scarcerato da pochi giorni, lo fermano con un'auto rubata sul Terraglio

Si avvicina il periodo natalizio e si intensificano i controlli della Questura di Treviso. Verso le ore 4.30 della scorsa notte, gli agenti della polizia si sono insospettiti per la presenza di un’auto di grossa cilindrata in una laterale del Terraglio.

Il conducente, Z.A. di 19 anni, alla vista della pattuglia è sceso velocemente dall'auto cercando di darsi alla fuga ma è stato prontamente rincorso dai poliziotti e bloccato. Il ragazzo, di origine ucraina, aveva svariati precedenti di polizia per per furto in abitazione e furto di autovetture, ed era stato scarcerato da pochi giorni. Il giovane viaggiava su un'auto rubata lo scorso 12 dicembre ai danni di una concessionaria con sede in provincia di Venezia e denunciata presso il Commissariato di Mestre. Lo straniero è stato trovato in possesso di un centinaio di chiavi d’autovettura e di un telepass, asportati sempre dalla medesima concessionaria. Con l’intervento degli investigatori della Squadra Mobile è stata eseguita una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del responsabile dove è stato rinvenuto altro materiale utile alle indagini. I successivi accertamenti hanno consentito di raccogliere gravi elementi di reità a carico del giovane, nei cui confronti è stato disposto l’arresto per ricettazione, con rito direttissimo tenutosi nella mattinata odierna, che si è concluso con applicazione della misura cautelare in carcere. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Squadra Mobile per verificare eventuali collegamenti dell’arrestato con gruppi criminali.