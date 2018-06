Auto e targhe rubate, per loro si aprono le porte del carcere

TREVISO Il nucleo radiomobile dei carabinieri ieri, venerdì 15 giugno, verso le 15.30, ha operato un fermo di indiziato di delitto per ricettazione. I fermati sono due soggetti, un pregiudicato sardo di 35 anni, residente a Treviso, un un pregiudicato romeno di 28 anni, senza fissa dimora, entrambi nullafacenti. Gli stessi venivano sorpresi in via Delle Cisole, zona Monigo, di Treviso con un’autovettura Toyota rubata la sera prima a Treviso, sulla quale erano state apposte delle targhe anch’esse rubate la stessa serata a San Vendemmiano. Sono in corso accertamenti se i due si siano resi responsabili di reati predatori sul territorio anche se per il momento non ci sono evidenze. Entrambi sono stati accompagnati in carcere in attesa dell’udienza di convalida.