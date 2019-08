Maria Vittoria, l'autopsia conferma l'ipotesi dello shock anafilattico

Sono arrivati i primi referti dell'autopsia eseguita mercoledì mattina, 14 agosto, sul corpo della piccola Maria Vittoria Salvadori, la ragazzina 12enne deceduta venerdì sera dopo una cena in pizzeria. A dare le prime risposte sulle cause del decesso della giovanissima, spirata tra le braccia dei genitori, è stata l'autopsia condotta dal medico patologo Antonello Cirnelli.

Ai nostri microfoni il dottore esprime grande prudenza. «E' ancora presto per parlare di esiti definitivi - esordisce Cirnelli - ma i primi esami sembrerebbero confermare l'ipotesi che la piccola Maria Vittoria sia morta per uno shock anafilattico che le è stato fatale». Confermate dunque le prime ipotesi su quelle che potevano essere state le cause del decesso. I sintomi anomali avuti dalla giovane prima del decesso avevano fatto insospettire i genitori che avevano chiesto di fare chiarezza sulla tragedia. «Al momento - conclude il dottor Cirnelli - mancano ancora gli esiti delle analisi istologiche e tossicologiche ma sembra proprio che l'ipotesi dello shock anafilattico sia quella costata la vita alla giovane». Completati gli esami potranno essere predisposti i funerali della piccola.