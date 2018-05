Giallo di Cornuda, autopsia per Pascal: è suicidio

CORNUDA L'esito dell'autopsia non lascia dubbi. Per Pascal Albanese si tratta di suicidio. L'uomo era stato trovato morto nella sua casa a Cornuda dopo la scomparsa della compagna Sofiya Melnik. La donna era stata ritrovata senza vita in un burrone e da allora quello che è stato battezzato il giallo di cornuda non trova risposta. Nessuna lesione sul corpo di Pascal - come riporta il Gazzettino di Treviso - e gli esami tossicologici non riportano la presenza di droghe. La famiglia non si da pace su una tesi che non convince, ma l'ipotesi di suicidio parrebbe essere l'unica strada percorribile.