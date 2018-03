Muore nella sua cameretta a 14 anni: l'autopsia conferma la morte per cause naturali

SALGAREDA Pierpaolo Perissinotto è morto a soli 14 anni per cause naturali. Nessun omicidio quindi, ma un fatale malore che non gli ha lasciato scampo. E' questa la diagnosi effettuata dal patologo Alberto Furlanetto sulla salma del ragazzino di Salgareda trovato qualche giorno fa, dal fratellino, riverso in una pozza di sangue nella sua cameretta.

Come riporta "il Gazzettino", la ferita che il 14enne si era procurato alla tempia è da ricondurre ad un'improvvisa caduta a terra e infatti questo combacia con le prime dichiarazioni dei testimoni. Sulle reali cause della morte, però, si deve ancora indagare e solo i risultati di ulteriori esami specifici potranno dare un responso definitivo. Nel frattempo tutta la famiglia è distrutta da dolore, come anche gli amici e i compagni di classe di Pierpaolo che verranno ora seguiti da uno psicologo durante l'orario scolastico.