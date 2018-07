Traffico in tilt in A4 tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia

CESSALTO Traffico intenso, oggi – martedì 10 luglio - fin dalle prime ore del mattino in alcuni punti della rete autostradale gestita da Autovie Venete. I mezzi pesanti, dopo lo stop di sabato 7 e di domenica 8 luglio, sono ripartiti già ieri (lunedì), ma quelli provenienti dal Centro ed Est Europa raggiungono il Friuli Venezia Giulia dopo un giorno e mezzo di viaggio, andando ad incrementare così il flusso di traffico del martedì. E così è stato anche oggi.

Lungo la A57 Tangenziale di Mestre si sono verificati forti rallentamenti fra il Terraglio e il bivio A57/A27 in direzione Trieste, mentre la A4 è stata interessata da code, solo di mezzi pesanti, fra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia e in entrata alla barriera di Trieste Lisert. Anche in A23 si sono registrate congestioni fra Udine Sud e il bivio A4/A23 (nodo di Palmanova) in direzione del bivio A4. Nel corso della mattinata le code hanno caratterizzato principalmente la A4: fra Villesse e Latisana, direzione Venezia, sviluppandosi, verso mezzogiorno, fino a San Stino di Livenza. Attualmente (ore 16,00) la viabilità risulta ancora congestionata: ci sono due chilometri di coda lungo la A23, fra Udine Sud e il bivio A4/A23 in direzione del bivio A4, mentre code a tratti insistono fra Villesse e San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia. Lungo la A4, infine, si segnalano lunghe code fra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia.