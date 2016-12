Tamponamento in A4 fra un furgoncino e un mezzo pesante: lunghe code

LATISANA Incidente in A4, questa mattina poco dopo le 7,00. Un furgoncino ha tamponato un mezzo pesante poco dopo Latisana, in direzione Venezia. I veicoli sono stati subito spostati sulla corsia di emergenza per evitare il blocco del traffico che ha potuto così scorrere – lentamente – sulla corsia di sorpasso. Due i feriti incastrati nel furgone. La coda, di un chilometro circa, è salita fino a un massimo di tre chilometri fra le otto e le nove, fascia oraria di punta, per poi risolversi completamente verso le dieci. Il traffico, in questi giorni è particolarmente intenso su tutta la rete autostradale, come sempre in prossimità delle festività natalizie, soprattutto in direzione Trieste. Per domani, venerdì 23 dicembre Autovie Venete prevede, sulla A4 Venezia Trieste, in direzione Trieste, traffico ancora piuttosto sostenuto nelle ore mattutine con una ulteriore intensificazione del flusso veicolare durante il pomeriggio e le ore serali. Possibili rallentamenti in uscita alla barriera di Trieste Lisert.