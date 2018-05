Incidente in A4, chiusura temporanea del tratto dell'autostrada

CESSALTO Chiusa la A4 fra Portogruaro e Cessalto in direzione Venezia a causa di un incidente accaduto alle 15,30 in quel tratto. Interdette ai mezzi diretti verso Venezia le entrate di San Stino di Livenza e di Portogruaro. La dinamica dell’incidente è incerta a causa della pioggia fitta: una cisterna che trasportava alimenti si è rovesciata sulla carreggiata (senza perdere il carico), l’autista - ferito lievemente - è stato medicato dal 118. Tempestivi gli interventi del personale di Autovie Venete, della Polizia Stradale e del 115. Attualmente (ore 16,00) sono in corso le operazioni di rimozione del mezzo da parte dei soccorsi meccanici: il traffico scorre lungo la corsia di sorpasso. Al momento si registrano code fra Portogruaro e Cessalto in direzione Venezia e fra Meolo – Roncade e San Stino di Livenza nella direzione opposta.