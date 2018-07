Chiusura urgente questa notte dello svincolo dell'autostrada tra A27 e A4

PREGANZIOL CAV S.p.A. comunica che per lavori urgenti di messa in sicurezza della pavimentazione stradale si rende necessaria la chiusura del ramo di svincolo di immissione in carreggiata est della A4 dalla carreggiata sud della A27. I lavori saranno effettuati questa notte, con chiusura dello svincolo dalle ore 22.00 di lunedì 16 alle ore 6.00 di martedì 17 luglio. Il traffico in direzione Trieste sarà pertanto deviato con apposita segnaletica alla stazione autostradale di Preganziol.

In caso di rallentamenti e incolonnamenti, gli utenti saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile posti sui portali in avvicinamento alla zona. Inoltre sarà possibile seguire in tempo reale la situazione del traffico sulla pagina di Infotraffico del sito www.cavspa.it e attraverso la nuova App InfoViaggiando dell’intera rete autostradale del Nordest.