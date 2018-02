Gli automobilisti corrono troppo, il sindaco decide di installare un nuovo autovelox

FOLLINA Per i residenti che abitano nei pressi della trafficatissima strada provinciale 4, la situazione, negli ultimi tempi, sta diventando sempre più insostenibile. Lungo la splendida strada che si immerge nelle colline trevigiane e attraversa i comuni di Pieve di Soligo, Follina e Cison di Valmarino, gli automobilisti con il vizio dell'alta velocità sembrano essere sempre più numerosi.

Proprio per questo motivo, stando a quanto riportato da "Il Gazzettino di Treviso", il sindaco di Follina Mario Collet ha deciso di installare un nuovo autovelox da posizionare sul rettilineo della splendida località La Bella. Un tratto di strada percorso ogni giorno da molti residenti anche a piedi o in bicicletta con il rischio di venire travolti da un'auto lanciata ben oltre il limite dei 50 chilometri orari. L'ultimo incidente sulle strade del comune trevigiano si è verificato nella serata di sabato 17 febbraio in via Castelletto coinvolgendo ben tre automobili in un rocambolesco impatto stradale. Per evitare che episodi del genere continuino a verificarsi, il primo cittadino ha chiesto alla Provincia di poter installare un nuovo velox in modo da far desistere gli automobilisti più indisciplinati dal correre a velocità pericolose e ben oltre i limiti consentiti. Chi pensa che il velox sia solo una strategia per portare nuovi soldi nelle casse comunali si sbaglia di grosso. L'operazione nasce solamente dall'idea di proteggere i cittadini di Follina dal traffico della provinciale. I costi di installazione saranno tutti a carico del comune di Follina. La domanda per l'installazione è stata presentata. Spetterà ora alla Provincia valutare l'idoneità della richiesta del sindaco Collet e, di conseguenza, dare il via libera o meno al nuovo autovelox de La Bella.