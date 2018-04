Il rendiconto sorride a Montebelluna: avanzati 850mila euro

MONTEBELLUNA La giunta comunale di Montebelluna ha approvato oggi i rendiconti relativi all’anno 2017, la Relazione della Giunta al Rendiconto di Gestione per l’esercizio 2017 e le risultanze del Rendiconto della Gestione (Conto del Bilancio) per l’esercizio finanziario 2017, da proporre al Consiglio Comunale per l’approvazione entro il prossimo 30 aprile.

Dal Rendiconto si evince un avanzo di 850mila euro che, se confrontanti rispetto ad alcuni anni fa quando l’avanzo raggiungeva qualche milione di euro, appare un risultato contenuto ma, visto il periodo critico per gli enti pubblici, è un importo da considerare positivo. Spiega il presidente della Commissione Bilancio e delegato al bilancio, Adalberto Bordin: “Il Rendiconto di gestione è pronto per essere sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale entro il 30 aprile. Il dato più significativo del rendiconto è l’ammontare dell’avanzo di amministrazione disponibile di 850.000 euro, importo esiguo rispetto agli avanzi di amministrazione susseguitisi nel corso degli ultimi vent’anni ma, considerando i tempi che corrono, un importo che ci permette di far fronte alle manutenzioni più importanti di cui la nostra città necessita. E’ doveroso ringraziare pubblicamente i dipendenti comunali in quanto, nel corso del tempo, percepita la gravità della situazione, hanno saputo mantenere invariato l’alto standard dei servizi, avendo però a disposizione sempre meno risorse. Ripaga anche l’atteggiamento lungimirante del sindaco e di tutta l’amministrazione che, a partire dal 2011, ha permesso di ridurre il livello dell’indebitamento e di fare “musigna” anno dopo anno per poter operare le manutenzioni necessarie. L’avanzo di amministrazione di euro 850.000 sarà applicabile, e quindi spendibile, dal prossimo luglio. Di questi 850.000 euro, 150.000 euro saranno di certo destinati, per avviare l'accordo nuovo con la Provincia per la nuova sede di Ipsia e Alberghiero mentre i rimanenti 700.000 euro saranno utilizzati per vari interventi nuovi e manutenzioni. A tal proposito tra qualche giorno ci riuniremo come gruppo consiliare di maggioranza per definire le priorità di intervento e di spesa di tale ammontare, in modo da poter procedere alle manutenzioni non appena l’avanzo sarà applicabile per legge, ovvero entro luglio”.