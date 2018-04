L'Avis e il Comune di Resana insieme per la ricerca contro la sclerosi multipla

RESANA L’Avis aiuta l’Aism! Grazie alla serata “Dono e…musica!”, organizzata dal Comune di Resana, l’associazione volontari del sangue “Avis Resana” ha promosso una raccolta di fondi a favore della ricerca per la cura della sclerosi multipla. Una raccolta di fondi che è stata devoluta all’Aism di Treviso. “Abbiamo voluto lanciare un messaggio di sensibilizzazione verso una malattia poco conosciuta ma che colpisce tante persone, in particolare i giovani – ha detto il sindaco Stefano Bosa nel complimentarsi con l’Avis per la disponibilità dimostrata – sono stati raccolti quasi 500 euro frutto anche di piccole offerte dei ragazzi delle scuole medie che hanno partecipato alla diciassettesima edizione del concorso “il sangue e la donazione” che si è concluso proprio sabato scorso”. La serata “Dono e …musica!”, promossa dal Comune , oltre alla musica ha proposto la premiazione dei ragazzi delle medie che hanno partecipato al concorso Avis e uno speciale momento per i volontari del servizio “doposcuola” promosso dalla Parrocchia di Resana in collaborazione con l’assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune