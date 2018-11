Male incurabile: avvocato perde la vita a soli 48 anni

Il mondo dell'avvocatura trevigiana e veneziana piange in queste ore la scomparsa di Anna Zampieron, quarantottenne residente a Mogliano Veneto stroncata da un male incurabile che non le ha lasciato scampo.

A riportare la notizia della sua scomparsa è "La Tribuna di Treviso" che racconta come l'avvocato abbia perso la sua lunga battaglia contro la malattia a causa di un’improvvisa emorragia che l'ha costretta al ricovero d'urgenza nel reparto di Rianimazione dell’ospedale dell'Angelo di Mestre. Poche ore dopo il cuore della donna ha smesso di battere. Da vent'anni a questa parte la 48enne era iscritta all'Albo degli avvocati. Specializzata in diritto penale aveva trovato lavoro, ancora prima di laurearsi, presso lo studio associato Ticozzi-Sicchiero-Vianello-Dalla Valle-Zampieron con sedi a Mestre in corso del Popolo, a Treviso in viale Montegrappa e in via del Tritone a Roma. I colleghi e le persone che l'avevano conosciuta la ricordano oggi come una donna estremamente professionale ma dotata anche di un carattere sempre solare e tenace che l'aveva portata a un passo dal riuscire a sconfiggere la malattia che l'aveva colpita. Nella sua carriera Zampieron era stata consigliere dell'ordine degli avvocati di Venezia e avvocato patrocinante in Cassazione. Anna Zampieron lascia i genitori, la sorella e tutti i colleghi e gli amici che hanno avuto la fortuna di conoscerla in vita. I funerali saranno celebrati nei prossimi giorni.