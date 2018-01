Testata al giornalista, avvocato trevigiano difenderà Roberto Spada

TREVISO Qualche domanda sul voto nella municipalità romana, poi l'aggressione ad Ostia. Vittime i due inviati del programma Rai 'Nemo Nessuno Escluso', il giornalista Daniele Piervincenzi e il film maker Edoardo Anselmi, violentemente aggrediti a Ostia da Roberto Spada, membro della famiglia Spada. Era accaduto il 7 novembre scorso. La notizia era rimbalzata su tutti i media nazionali. Ora l'aggressore si dovrà difendere in tribunale, o meglio a difenderlo in aula ci sarà l'avvocato trevigiano Fabio Crea - come riporta il Gazzettino di Treviso. L'avvocato trevigiano,che ha assunto l'incarico ieri, 27 gennaio, assisterà già nei prossimi giorni Roberto Spada durante l'interrogatorio nel carcere di Trento.