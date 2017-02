La Guardia di Finanza irrompe alla Canevel di Valdobbiadene: il presidente si dimette

VALDOBBIADENE Una vera e propria notizia shock ha colpito nelle scorse ore il mondo del Prosecco trevigiano. La storica azienda vinicola Canevel, vera e propria eccellenza del territorio, è finita nella bufera dopo che un blitz della Guardia di Finanza ha portato alla luce alcune violazioni e irregolarità risalenti agli anni fiscali che vanno dal 2010 al 2015.

Sanzioni molto salate sarebbero in arrivo nel corso dei prossimi giorni e proprio per questo motivo il presidente del consiglio d'amministrazione Carlo Caramel avrebbe rassegnato, insieme alla moglie, le sue dimissioni dall'azienda fondata dal padre. Al loro posto sono stati eletti dalla Masi Agricola Spa (la società che dal settembre dello scorso anno detiene il 60% dela Canevel) il nuovo presidente Federico Girotto (già amministratore delegato dell'azienda) e Luisa Durante che prenderà il posto della moglie di Caramel. La verifica fiscale, a cura del nucleo polizia tributaria della Guardia di Finanza di Treviso, ha riguardato i numerosi registri di cantina su cui vengono annotate tutte le quantità d'uva acquistate e vinificate dall'azienda. Le indagini sono ancora in corso e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare il verbale di contestazione complessivo. Solo allora si potrà sapere quanto gravi sono i danni per la nota azienda di Valdobbiadene.