aziende del territorio a colloquio con gli studenti del Cfp di Fonte

FONTE «Crediamo molto in questo genere di iniziative: di solito ai ragazzi dico che impariamo iniziando a scrivere con la penna ma continuiamo la nostra formazione con il computer. Guai se in una scuola non entra la modernità». Così il preside del Centro di Formazione Professionale di Fonte don Paolo Magoga – ha sottolineato oggi mercoledì 21 febbraio alla giornata scuola–aziende promossa dallo stesso Cfp -. I nostri insegnanti si interfacciano con le aziende affinché gli allievi conoscano il mondo del lavoro, le sue dinamiche e le necessità. In questo modo riusciamo a ricalibrare i programmi e ad essere veramente di aiuto alla formazione degli studenti. D’altra parte le aziende hanno una grande necessità di assumere e formare personale giovane».

Una giornata che è servita per far capire agli allievi le potenzialità e la tecnologia delle macchine per il movimento terra, il sollevamento e l’edilizia. Gli allievi hanno infatti potuto conoscere e toccare con mano alcune macchine inserite nel parco noleggio di Cofiloc Spa, azienda di San Biagio di Callalta con sedi in Veneto, Friuli, Emilia Romagna e Lombardia. L’azienda ha anche un segmento per la manutenzione del verde e la bonifica del territorio. In totale possiede oltre 3500 macchine, per la maggior parte ecologiche e a basso consumo, in linea con gli standard internazionali sulla riduzione delle emissioni e la tutela ambientale.

Altri studenti hanno anche avuto un confronto con la ditta padovana F.lli Beltrame Spa, distributore di materiale idraulico, con 12 filiali e 240 collaboratori. A parlare ai ragazzi Tiziano Beltrame responsabile commerciale dell’azienda. «Facciamo questi incontri nelle scuole – ha sottolineato Beltrame - per far conoscere la nostra competenza ai ragazzi con l’obiettivo che qualcuno di loro possa essere inserito in futuro nella nostra azienda. A questo scopo abbiamo un protocollo di formazione con cui ogni anno riusciamo ad assumere dai sei ai dieci giovani. Crediamo sia fondamentale aumentare la qualità di un’azienda attraverso le risorse umane».

«Siamo un’azienda che punta sui giovani – ha aggiunto Alessandro Buso dirigente commerciale e responsabile acquisti di Cofiloc – . Li affianchiamo con il nostro personale più esperto affinché possano lavorare al meglio. Oggi siamo in crescita soprattutto perché da alcuni mesi siamo parte del gruppo francese Kiloutou, quarto operatore europeo del noleggio e principale attore del noleggio di attrezzature in Francia, che ci darà la possibilità di aumentare le filiali e quindi il personale».