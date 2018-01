Salvare la produzione della Milldue di Riese Pio X, è corsa contro il tempo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

RIESE PIO X La serata e la stanchezza del giorno non hanno fermato personale e mezzi dell'azienda veronese B.M. Rottami intervenuti martedì, per aiutare i mezzi dei vigili del fuoco a domare l’incendio che ha distrutto un capannone di 5mila metri quadrati della Milldue di Spineda di Riese Pio X, adibito alla lavorazione di mobili per bagno.

L’incendio è divampato intorno alle 13, mentre il personale era fuori per pranzo, e in poche ore ha bruciato mobili da arredo bagno con parti plastiche e qualche fusto di vernice ma è solo verso le 18.30 che i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere l’incendio evitando l’estensione del rogo alle attività vicine. B.M. Rottami S.r.l è stata contattata nelle prime ore della serata di martedì proprio dai vigili del fuoco presenti per poter rimuovere dall’area interessata braci e legno che stavano ancora bruciando. I lavori di rimozione sono continuati in maniera assidua fino alle prime ore del giorno seguente.

