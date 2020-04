Raid nella notte, cassetta delle lettere fatta saltare in aria con un petardo

Misterioso episodio nella notte a Badoere di Morgano, poco dopo l'una. Ignoti, utilizzando un normalissimo petardo, sembra un raudo, hanno fatto saltare in aria la casetta delle lettere posta all'ingresso di un'abitazione in cui vive un operaio 61enne. La deflagrazione è stata sentita distintamente da numerosi residenti della zona. L'uomo ha subito chiesto l'intervento dei carabinieri della stazione di Istrana che ora indagano sull'episodio. Il 61enne ha riferito di non aver ricevuto di recente nessuna minaccia di sorta, sottolineando di non avere nemici. Che il bersaglio di questo gesto intimidatorio fosse lui non c'è però nessun dubbio. Non si esclude possa trattarsi di una bravata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le indagini, come detto, sono affidate ora ai carabinieri della stazione di Istrana che hanno trovato, nei pressi dell'abitazione, parte della confezione dei petardi. Sarà uno degli elementi che potrebbero indirizzare gli investigatori verso l'autore (o gli autori) dell'episodio. Saranno acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.