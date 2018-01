Sabato 20 gennaio a Bagnolo l'inaugurazione della Bottiglia ecosolidale

SAN PIETRO DI FELETTO Sabato 20 gennaio, alle ore 10.15 presso gli impianti sportivi di Bagnolo di via Cervano, si terrà l’inaugurazione della “Bottiglia eco solidale” per la raccolta dei tappi di plastica (di bottiglia) che rimarrà sul territorio felettano fino ad aprile. Il manufatto lungo 12 metri è arrivato in comune di San Pietro di Feletto sabato scorso grazie all’adesione da parte dell’Amministrazione comunale al progetto dell’ass. “La Sorgente dei Sogni che gestisce la raccolta e poi la vendita a fini benefici dei tappi. Il ricavato viene infatti devoluto al CRO di Aviano per una borsa di studio in “Infermiera di Ricerca”.

Alla cerimonia di taglio del nastro, a cui è stata invitata tutta la cittadinanza, parteciperanno anche quattro classi della Scuola Secondaria di primo grado di Rua, rappresentanti delle associazioni del territorio e del gruppo giovani, amministratori comunali. Saranno presenti anche il dott. Agostino Steffan, medico oncologo del CRO di Aviano, in rappresentanza del Centro di Riferimento Oncologico friulano, Viviana Cadamuro, presidente dell’ass. “La Sorgente dei Sogni” e rappresentanti del Comune di San Dorligo della Valle, precedete tappa della Bottiglia.

«A San Dorligo la Bottiglia è diventata il cuore della comunità che ha contribuito molto generosamente alla raccolta dei tappi – afferma il sindaco Loris Dalto che sabato scorso era nel paese giuliano per il passaggio di consegne del manufatto -. Il mio augurio è che anche la comunità felettana e quelle dei paesi contermini facciano proprie le finalità di questa iniziativa ecologica e solidale impegnandosi al massimo delle proprie possibilità».

L’interesse, in verità, è già alto. Le scuole del territorio, materne comprese, hanno creato la Girandola della Vita, una girandola multicolore realizzata con tappi di bottiglia che in questi giorni sarà allestita accanto alla Bottiglia e verrà inaugurata anch’essa sabato. La Girandola nei prossimi mesi si svilupperà grazie ai tappi che cittadini che vorranno far conferire le loro raccolte. Tra i momenti significativi dell’inaugurazione, ci sarà il lancio di palloncini ecologici con all’interno i messaggi scritti e firmati dai ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado di Rua: sono messaggi rivolti alla propria comunità per spronarla alla raccolta dei tappi.