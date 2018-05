Conegliano, outfit "hot" per il ballo di fine anno del liceo Marconi

CONEGLIANO VENETO "Puoi avere tutto ciò che vuoi se sei vestita per averlo". E' la "brillante" citazione che gli organizzatori del ballo di fine anno della scuola Marconi di Conegliano hanno scelto per "promuovere" la festa in un locale cittadino. Alcune semplici regole sull'outfit - "da ricordo" secondo il flyer distribuito agli studenti - e la polemica è servita. La scuola coneglianese naturalmente si dissocia da questo evento - come riporta il Gazzettino di Treviso - dichiarandolo "ambiguo e lesivo della dignità femminile". "Diamo sfogo alla fantasia e all'immaginazione. Diamo libertà a noi stessi per essere originali e al passo con i tempi" - continua il volantino che di scolastico evidentemente non ha nulla a che fare.