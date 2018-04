Mattinata caotica a Oderzo, due bimbi scappano di casa: li ritrovano lungo i binari

ODERZO "Aiuto, ho appena trovato due bambini sui binari della stazione ferroviaria". Si può sintetizzare così la chiamata che un passante ha effettuato intorno alle 12 di venerdì ai carabinieri di Oderzo, dopo aver salvato due bimbi, di meno di tre anni, da una fuga di casa che poteva tramutarsi in una tragedia.

Come difatti riportano i quotidiani locali, i due piccini stavano giocando nel giardino di casa (vicino la stazione) con la mamma e la nonna, quando improvvisamente si sono allontanati scavalcando un muretto di cinta senza che le due donne si accorgessero di nulla. E' bastato un istante di distrazione e i due sono così scappati lontano per 'andare a vedere i treni'. Quando però sono arrivati ai binari, un passante li ha visti e, notando che erano soli, è corso verso di loro e li ha messi subito in una zona sicura, allertando immediatamente i carabinieri. A quel punto è scattata la ricerca della famiglia nei dintorni, fino a quando 15 minuti dopo i militari hanno incontrato mamma e nonna lungo una delle strade limitrofe alla ferrovia, in preda al panico per aver perso di vista i due piccoli. Fortunatamente è quindi tutto terminato nel miglior modo possibile e non dovrebbero neppure scattare denunce per abbandono di minore, ma certamente la paura è stata in ogni caso tanta.