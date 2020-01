Cade dalla sedia della sua cameretta, bimbo di nove anni grave all'ospedale

Un bambino di nove anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso a causa di un incidente domestico. Il piccolo, mentre si trovava in casa con i genitori, è infatti caduto da una sedia mentre giocava alla Playstation e ha battuto la testa. L'incidente si è verificato sabato pomeriggio, verso le 16.30, nella casa in cui il ragazzino vive a San Liberale di Marcon (VE) insieme alla sua famiglia. La coppia ad un certo punto ha sentito uno strano rumore provenire dal piano superiore dell'abitazione ed è quindi entrata nella stanza del figlio trovandolo a terra privo di sensi, perciò provvedento immediatamente a lanciare l'allarme. Sul posto è così intervenuto un elicottero del Suem che ha trasportato il bambino al nosocomio trevigiano per tutte le cure del caso. Dalle prime analisi il bimbo potrebbe essere stato colpito da una improvvisa crisi epilettica che lo ha fatto poi cadere sul pavimento.