Cade dalla bici e la leva del freno si infilza sul polpaccio, bimbo all'ospedale

LORIA Intervento di emergenza questo pomeriggio, verso le 18, a Ramon di Loria dei vigili del fuoco di Treviso. Un bambino è caduto dalla sua bicicletta in via Moresca e nella caduta la leva del freno della bici si è infilzato nel polpaccio del giovane ciclista. Data la complessità della rimozione del freno dal piccolo sul posto, i pompieri hanno optato per rimuovere il restante frammento del freno dalla bici per poi trasfererire il bambino al pronto soccorso in ambulanza, dove in un ambiente asettico i medici potranno effettuare l'operazione.