Bambino di 11 mesi rischia di annegare: è in condizioni critiche all'ospedale

Sabato mattina un bambino trevigiano di soli 11 mesi è stato colto da un malore in spiaggia, a Grado città giardino (GO). E' successo intorno alle 10:30, all'altezza della spiaggia Lido di Fido, e secondo le prime testimonianze parrebbe che il piccolo abbia rischiato di annegare, tanto che i primi ad intervenire sarebbero stati i bagnini della zona. Sul posto si sono quindi recati immediatamente i carabinieri , per cercare di capire con i genitori quanto accaduto, e un'ambulanza che ha poi trasportato il piccolo al pronto soccorso dell'ospedale Burlo di Trieste dove si trova ora ricoverato in condizioni critiche.