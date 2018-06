Si allontana di nascosto dai genitori per giocare a pallone: la mamma chiama la polizia

TREVISO Sono stati attimi di terrore puro quelli che hanno affrontato due genitori verso le 17.30 di venerdì nel quartiere di Santa Bona a Treviso. Mamma e papà stavano difatti passeggiando per la zona insieme al loro figlio di 10 anni quando, in un momento di disattenzione, il piccolo si è improvvisamente allontanato in sella alla sua bici facendo perdere le sue tracce. La coppia, notata l'assenza del figlio, si è subito preoccupata e ha iniziato le sue ricerche, però invano.

A quel punto, presi dalla disperazione, hanno contattato la polizia che in breve ha inviato sul posto due volanti che, una volta acquisita una foto del bambino, si sono subito messe sulle sue tracce, ritrovandolo poco dopo nei pressi del campo da calcio della chiesa locale mentre era intento a giocare a pallone con altri ragazzini del quartiere. Una volta quindi tranquillizzato il bimbo, e spiegata la presenza della polizia in quel luogo, il piccolo è stato riaccompagnato presso la casa familiare poco distante. La mamma, alla vista dei poliziotti che prendevano per mano il suo figliolo, non è riuscita a trattenere le lacrime e, una volta riabbracciato, ha ringraziato e abbracciato affettuosamente i due operatori di polizia.