Trevignano, l'appello del Comune ai cittadini: "Aiutateci a costruire la banca della memoria"

TREVIGNANO È un vero e proprio appello quello che l’Amministrazione di Trevignano sta lanciando alla propria popolazione: “Aiutateci a creare la Banca della memoria del comune di Trevignano”.

L’iniziativa dell’amministrazione parte dalla consapevolezza che tutte le famiglie possiedono dei documenti di grande rilevanza storica: filmati, fotografie, manifesti. Documenti che spesso sono chiusi in un cassetto, stipati in soffitta, o dimenticati in qualche vecchia cassapanca. In questi documenti, però, è contenuta la memoria del paese; in questi documenti si può leggere il cambiamento che nel corso dei decenni è avvenuto nel paesaggio, nei costumi, nelle abitudini di un’intera comunità. L'amministrazione comunale non vuole che questo immenso patrimonio vada perso, o dimenticato. Per questo sta chiedendo ai propri cittadini di aiutarla a raccogliere il materiale che darà vita alla Banca della Memoria del Comune di Trevignano: un vero e proprio archivio multimediale, che conterrà i documenti fotografici e audiovisivi che verranno raccolti, e che sarà a disposizione della cittadinanza tramite consultazione informatica presso la biblioteca comunale.

Cosa intende raccogliere l’Amministrazione? Principalmente videocassette e fotografie riguardanti la vita pubblica, associazionistica, culturale, parrocchiale, gli usi e i costumi, gli eventi significativi, la storia della comunità di Trevignano e delle sue frazioni. Qualche esempio: manifestazioni, sfilate, assemblee pubbliche, inaugurazioni, eventi sportivi, foto storiche di gruppi, associazioni; video che immortalino i giochi di una volta, i canti popolari, le feste di paese... insomma, tutto ciò che può contribuire a conservare la memoria storica di Trevignano, delle sue tradizioni e delle sue vicende più o meno importanti. La cittadinanza è invitata a affidare in prestito all’Amministrazione i documenti che ha a disposizione. La raccolta avverrà in Municipio (primo piano) nelle seguenti date: - sabato 14 aprile dalle 10 alle 12; - sabato 21 aprile dalle 10 alle 12; - sabato 28 aprile dalle 10 alle 12. Nel mese di maggio sarà eseguito il lavoro di scansione delle foto e di acquisizione dei filmati. Successivamente tutti i materiali saranno restituiti ai legittimi proprietari.