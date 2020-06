Assalti ai bancomat di Toscana e Liguria, sgominata banda di giostrai

Sono sei le persone arrestate dai carabinieri di Treviso, in collaborazione con i comandi provinciali di Lucca, Pistoia, Prato, Grosseto, Massa Carrara, Brescia e La Spezia, nell'ambito di un'operazione che ha sgominato una banda specializzata negli assalti ai bancomat di Toscana e Liguria, con base nella Marca.

L'indagine è stata coordinata dal Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica presso il tribunale di Padova, dottor Benedetto Roberti e avviata nel febbraio scorso dal nucleo investigativo del comando provinciale carabinieri di Treviso. All'alba di oggi, 1° giugno, i militari hanno eseguito i provvedimenti restrittivi. Impegnate nel blitz decine di militari dell’arma nelle province di Veneto, Lombardia, Toscana e Liguria, con l'ausilio di unita' cinofile antiesplosivo, nucleo elicotteri e vigili del fuoco.

Cinque le ordinanze di custodia cautelare in carcere eseguite, 14 le perquisizioni nei confronti di nove persone per svariati reati tra cui furto aggravato continuato, detenzione e porto abusivo di armi, esplosivo, riciclaggio e favoreggiamento personale. Nel corso dell’operazione arrestata anche la compagna di uno degli indagati (Chiara Colombo) che dovra’ scontare anni sei mesi 4 e giorni 10 di reclusione per numerosi furti aggravati in abitazione ai danni di anziani commessi da gennaio 2014 ad agosto 2017 nelle province di Padova e Udine:

• Major Janco, 46enne domiciliato a Paese (Tv);

• Gabrieli Naika, 40enne residente ad Istrana (Tv);

• Grisetti Laki, 36enne residente a Castelfranco Veneto (Tv), di fatto senza fissa dimora;

• Ferri Liliano,48enne residente ad Altopascio (Lu);

• Negro Guido Dejan, 25enne domiciliato a Viareggio (Lu);

• Colombo Chiara, 32enne residente a Castelfranco Veneto (Tv), di fatto senza fissa dimora.

Le indagini scaturiscono da una paziente e minuziosa attivita' investigativa che ha permesso di identificare i componenti di una banda ritenuti responsabili di furti pluriaggravati, consumati e tentati, mediante l'utilizzo di congegni esplosivi ai danni di bancomat di istituti bancari e postali della provincia di Firenze, Pisa, La Spezia e Massa Carrara che ha fruttato un bottino di circa 250mila euro in contanti.

L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa in relazione a tre assalti bancomat avvenuti alle prime ore del 29 febbraio 2020 a Empoli, San Miniato (Pistoia) e Ameglia (La Spezia). Inoltre il gruppo è indagato in stato di libertà per ulteriori tre assalti avvenuti il 22 febbraio 2020 in Fosdinovo (Massa), Montignoso (Massa) e Pontasserchio (Pistoia).

La banda si muoveva tra il Veneto, la Toscana e la Liguria con un’auto di grossa cilindrata risultata rubata e con targhe clonate. Gli arrestati avevano la disponibilita’ di una pistola semiautomatica, ordigni esplosivi che venivano utilizzati per far saltare gli sportelli atm in aria, di strumenti di effrazione e scanner per intercettare le comunicazioni delle forze dell’ordine. Le basi del gruppo erano in provincia di treviso e di pistoia, infatti la banda poteva contare su garage ed alloggi sottraendosi alle ricerche delle forze dell’ordine dopo i colpi.