Torna a colpire la banda dei bancomat: doppio colpo nella Marca

RESANA Doppio colpo della banda dei bancomat che nella notte tra venerdì e sabato è tornata a colpire: sarebbero in tutto sei le azioni messe a segno in tutta la regione tra cui due nella Marca. A Maserada, poco dopo le 2.50, i malviventi con una carica esplosiva hanno cercato di far saltare in aria in bancomat dell'Antonveneta di via Caccianiga: il provvidenziale arrivo di un vigilante ha mandato in fumo il colpo. E' invece riuscito il secondo blitz, questa volta a Resana, presso la filiale del Credito Cooperativo Trevigiano. Erano le 5 del mattino quando i residenti della zona sono stati risvegliati da un boato, l'esplosione di una carica (la così detta "marmotta") che ha divelto il dispositivo. I malviventi sono riusciti a prendere la cassetta che conteneva il denaro: all'interno c'eranooltre 35mila euro. Su entrambi i fatti indagano i carabinieri di Treviso e Castelfranco. I banditi hanno agito utilizzando per le due incursioni una station wagon di grossa cilindrata.