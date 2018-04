Segusino "sogna" un bancomat...ma è un pesce d'aprile

SEGUSINO "Apre un bancomat qua da noi!" - recita un fantomatico cartello affisso in alcune zone del paese a firma della "Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi". Il paese ha festeggiato però solo poche ore il ritorno di uno sportello bancomat in comune: la bufala è stata presto smascherata. A confermarlo è il sindaco di Segusino Gloria Paulon - come riporta il Gazzettino di Treviso. La foto di questo cartello, dalle forme e sembianze non del tutto regolari, aveva già fatto il giro del web. Un piccolo comune - senza uno sportello automatico dopo la chiusura del bancomat dell'Unicredit - che sperava in questa "prossima apertura" purtrotto rivelatasi una bufala di primavera.