Notte di assalti della banda dei bancomat: sei tentati, solo uno riuscito

TREVISO Nella notte, tra le 2 e le 4, una "banda dei bancomat" ha tentato di mettere a segno ben sei assalti ad altrettanti dispositivi bancomat della provincia. I colpi sono tutti falliti, tranne uno, grazie all'intervento dei carabinieri (ne hanno sventati ben 5) e polizia. Andando con ordine ad essere colpite: le filiali di Veneto banca a Villorba in via Roma, a Salgareda in via Roma e a Gorgo al Monticano in via Marconi, la filiale di Unicredit a Maserada sul Piave in via Caccianiga e di Antonveneta a Paese, in via Magenta. L'unico assalto riuscito dei malviventi, verso le 3 del mattino, è avvenuto alla Friuladria di via Vital a Conegliano: qui i malviventi, utilizzando una carica esplosiva, sono riusciti a far saltare in aria il bancomat mettendo le mani su un bottino in denaro che è in fase di quantificazione.