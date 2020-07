Traffico di denaro falso, maxi-indagine dei carabinieri

Una maxi operazione quella portata a termine nei giorni scorsi dai carabinieri del comando provinciale di Benevento, coordinati dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo e del sostituto Flavia Felaco. Sono ben 44 le persone arrestate, colpite da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere o ai domiciliari firmate dal gip Gelsomina Palmieri, mentre sono 73 in tutti gli indagati. Devono rispondere, a vario titolo dei reati di associazione per delinquere, avente natura transnazionale, finalizzata alla produzione e al traffico, spendita e introduzione di monete falsificate in Italia e all’estero, e per spaccio di sostanze stupefacenti. Ai domiciliari anche tre veneti: Danilo Bianchi, 66enne di San Vendemiano, Giovanni Bianco, 55enne di Venezia e Luciano Cancedda, 62 anni, di Musile di Piave.