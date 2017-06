Da Vivaldi a Santana: il medley backstage con la Banda Osiris al Teatro del Pane

VILLORBA Un dietro le quinte davvero esclusivo quello con la Banda Osiris, al Teatro del Pane. “AquaDueO” è l'evento dal vivo con il gruppo piemontese che si terrà sabato 3 giugno, alle 21, all'Auditorium Sant'Artemio nella rassegna "Robe da Mati" che celebra i 25 anni della cooperativa Sol.Co. di Treviso.

"La Terra è il “pianeta blu”. Il 70% della sua superficie è coperto da acqua. - ci spiega la band - Tuttavia per gli esseri viventi sulle terre emerse e per l’uomo solo una piccolissima parte dell’acqua terrestre è disponibile, e a causa delle attività umane la disponibilità sta progressivamente diminuendo". Nel nuovo spettacolo della Banda Osiris l’acqua è il pretesto, attraverso la lente deformata e deformante del gruppo piemontese, per un viaggio musicale attraverso i problemi che affliggono il nostro pianeta. Inquinamento, cambiamenti climatici, effetto serra, sono temi con i quali ci si confronta quotidianamente e la Banda Osiris interviene nel dibattito per offrire il suo personale quanto inutile contributo.

Partendo da una suggestiva “Hommage à l’eau”, in cui l’acqua diventa base percussiva dell’intero brano, passando attraverso una lettera indirizzata ai grandi della terra, “L’acqua che verrà” liberamente ispirata a Lucio Dalla, e scomodando in seguito Roger Waters, Buscaglione, Modugno, Vivaldi e i Beatles, la Banda Osiris vuole dimostrare che il nostro mondo è ormai con l’acqua alla gola. Un minestrone, come la tipica Acqua Cotta toscana, di musica e teatro, di comicità e poesia, che solo la Banda Osiris, dall’alto della sua più che trentennale esperienza nelle migliori cucine internazionali, preparerà con estro e ironia per soddisfare anche i palati più esigenti.