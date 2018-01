Eccellenze di Marca: Asolo riceve la speciale bandiera arancione del Touring Club Italiano

ASOLO Lunedì mattina il comune di Asolo ha ritirato al Palazzo Ducale di Genova, dal Touring Club Italiano, la Bandiera Arancione. Si tratta di una speciale certificazione di qualità per l'accoglienza turistica, gli eventi culturali organizzati, l'efficienza dello IAT, l'apertura della Torre Civica, la diversificazione dell' offerta turistica.

"Un gran bel traguardo" commenta il sindaco Migliorini "ma c’è bisogno dell’impegno di tutti per mantenere la nostra città tra le eccellenze del turismo in Italia. Lavoriamo insieme lavoriamo per il nostro meraviglioso borgo. In Italia sono 227 i borghi che hanno ottenuto la riconferma della certificazione, un riconoscimento anche per l' impegno e il lavoro quotidiano dell' Amministrazione e degli Uffici Comunali.