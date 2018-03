A Valdobbiadene sventola la Bandiera azzurra: è tra le 8 città della corsa e del cammino

VALDOBBIADENE Sono otto le città italiane nelle quali quest’anno sventolerà la Bandiera azzurra, assegnata dalla Federazione italiana di atletica leggera (Fidal) e dall’Anci: insieme a Milano, Cosenza, Valdengo, Pesaro, Catania, Napoli e Cagliari, anche Valdobbiadene. La Bandiere azzurre sono stabilite da un comitato composto da tecnici ed esperti dei due enti di riferimento e conferite ad alcuni tra quei Comuni appartenenti al network delle “Città della corsa e del cammino”, istituito da Fidal e Anci, che si siano distinti per un particolare impegno nella promozione della corsa e della camminata quali strumenti di benessere fisico e salute, tra i propri cittadini, attraverso percorsi pubblici adeguati e certificati Fidal, spazi verdi qualificati, eventi e attività.



"Per Valdobbiadene - dichiara il sindaco Luciano Fregonese - essere tra le 8 città riconisciute dalla Fidal è un grande risultato. Il lavoro per portare avanti progetti di sostenibilità, attività sportive a cielo aperto, buone pratiche e sana alimentazione è stato premiato". L’obiettivo è stimolare i Comuni a prendere consapevolezza dell’importanza del concetto di salute urbana del cittadino, anche in considerazione dell’aumentato tasso di sedentarietà della popolazione italiana (si dichiara completamente sedentario circa il 42% della popolazione) e dell’aumento esponenziale delle patologie ad esso correlate. "Siamo molto soddisfatti - aggiunge l'assessore allo sport del Comune di Valdobbiadene, Tommaso Razzolini - per l'assegnazione della Bandiera azzurra Fidal. Un'obbiettivo raggiunto grazie alle collaborazioni tra l'amministrazione, l'ufficio turistico e le associazioni sportive locali".



Nelle città assegnatarie del riconoscimento organizzeranno un tour di eventi di “corsa e camminata urbana” tra i 5 e i 12 km, nei parchi e nei percorsi misurati e certificati da FIDAL. A Valdobbiadene l'appuntamento è previsto per il prossimo mese di ottobre. Due gli itinerari valdobbiadenesi certificati: il primo sulle colline che traccia parte dell'anello del prosecco superiore e il secondo lungo il parco del Piave nel ricordo del Centenario dalla fine della Grande Guerra. Bandiera Azzurra è anche un’app già disponibile per Android e presto anche per iOS. L’app darà la possibilità di cercare i parchi e percorsi certificati Fidal, cercare parchi e percorsi segnalati da altri utenti, suggerirne e condividerne di nuovi, vedere la distanza percorsa, controllare il dispendio calorico, conoscere la Co2 risparmiata per l’ambiente, aderire a community di runner e walker nelle città presenti, partecipare a competizioni virtuose all’interno delle community.