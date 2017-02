Aspettando l’Adunata del Piave il territorio si riempie di 30mila bandiere tricolori

TREVISO Inizia domani mattina, sabato 25 febbraio, l’operazione “Bandiere Tricolori”. Artefici gli Alpini impegnati nella preparazione dell’Adunata del Piave, in calendario a Treviso dal 12 al 14 maggio prossimi. In attesa del grande evento e per preparare i cittadini alla festa delle penne nere, oggi verranno posizionate le prime bandiere lungo via Montello e via San Pelajo, dove si trova la sede sezionale dell’ANA di Treviso nonché la sede del COA, il Comitato Organizzatore Adunata. Le bandiere seguiranno le due vie dall’anello del Put, la circonvallazione esterna che cinge il centro storico, fino a viale della Repubblica. Ogni 50 metri sarà collocata una bandiera. Domani proseguiranno i lavori che porteranno all’imbandieramento dell’intera città per allargare l’operazione ai Comuni limitrofi. Nei prossimi giorni verranno dunque appese complessivamente circa 30 mila bandiere, simbolo dell’unità nazionale e dei valori alpini.