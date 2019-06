Razzia nel bar, ladri in fuga con la cassaforte e 40 stecche di sigarette

Colpo dei ladri, nella notte tra martedì e mercoledì, al bar "Al vecchio ponte" (ex "Dae More") di via Pontevecchio a Bigolino di Valdobbiadene, a pochi metri dal ponte di Vidor, sul fiume Piave. Ignoti si sono introdotti all'interno del locale scassinando una finestra e hanno trafugato la cassaforte, con all'interno circa 400 euro di fondocassa, e ben 40 stecche di sigarette per un valore di alcune migliaia di euro. Sul colpo indagano ora i carabinieri di Valdobbiadene che passeranno al setaccio le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.