Sorpresi a parlare fuori dal bar chiuso: quattro denunciati

Nella serata di mercoledì 11 marzo i carabinieri di Vittorio Veneto hanno denunciato in stato di libertà 6 persone per inosservanza dei provvedimenti del Governo per il contrasto del Coronavirus.

I carabinieri di Vittorio Veneto hanno fermato due persone, un 55enne e un 24enne che si trovavano in Via Bottecchia a Colle Umberto. Peccato che entrambe risultavano residenti a Cordignano. Alla richiesta di fornire chiarimenti sulla loro presenza, hanno riferito che erano in giro per l'acquisto di una bici. Immediata la denuncia e la sanzione per entrambe. Poche ore più tardi, inoltre, i carabinieri di Col San Martino hanno fermato altre 4 persone, rispettivamente nate nel 1961, 1983, 1962 e 1971, che si trovavano all'esterno di un bar (che aveva regolarmente chiuso dopo le 18) a Moriago della Battaglia. Identificati, 3 di loro sono risultati residenti a Sernaglia della Battaglia e senza un valido motivo per giustificare la loro presenza in un Comune diverso da quello di residenza, mentre il quarto soggetto, residente a Moriago della Battaglia, è stato denunciato poichè non rispettava le prescrizioni relative al rispetto della distanza minima tra individui e del divieto di assembramento (nella fattispecie i quattro soggetti erano ancora seduti al tavolo esterno del bar intenti a terminare le consumazioni acquistate durante l'orario di apertura).