Vogliono entrare al bar senza mascherina: scoppia la rissa

Bar presi d'assalto nel fine settimana appena trascorso a Castelfranco Veneto. Sabato sera, 13 giugno, i bar di piazza Giorgione hanno registrato una grande affluenza di persone.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" però, verso le ore 22, la movida ha rischiato di degenerare nel momento in cui una famiglia di etnia sinti ha provato a entrare in uno dei bar della piazza, sotto i portici, senza indossare la mascherina. Un vigilante presente sul posto ha fermato il gruppo intenzionato a entrare nel bar a volto scoperto. Ne è nata una discussione accesa, degenerata in una piccola rissa. Per riportare la situazione sotto controllo è stato necessario l'intervento dei carabinieri e del sindaco Stefano Marcon. Non è il primo episodio di aggressione in centro che si verifica dopo la fine del lockdown. Nei giorni scorsi il Comune di Castelfranco aveva deciso di vietare la vendita di bevande in bottiglie di vetro dalle 21 di sera fino alle 5 del mattino. Ora i controlli delle forze dell'ordine in città potrebbero essere intensificati nei fine settimana per evitare che altri episodi simili si ripetano in futuro.