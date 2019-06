Barbiere abusivo scoperto e multato: è il secondo caso in dieci giorni

Un altro barbiere privo delle previste autorizzazioni è stato chiuso in questi giorni dal nucleo commerciale della Polizia locale di Treviso. Dopo il caso, risalente a dieci giorni fa del salone da parrucchiere di via Zermanese, sanzionato con la chiusura immediata, è stata controllata un'attività di barbiere gestita da un cittadino dominicano che opera a Santa Maria del Rovere, dove mancava la figura del cosiddetto responsabile tecnico, condizione necessaria per mantenere aperto l’esercizio.

Oltre a questa violazione, che prevede l'immediata cessazione dell'attività, sono state riscontrate altre irregolarità di carattere amministrativo legate alla mancata esposizione dei cartelli antifumo, delle tariffe applicate e dell'autorizzazione comunale, tutte violazioni che comportano sanzioni per un totale di circa mille euro. «È il secondo esercizio di barbiere e parrucchiere che viene chiuso dagli agenti della Polizia commerciale nel giro di due settimane - sottolinea il comandante della Polizia locale, Andrea Gallo - In questo periodo stiamo potenziando i controlli su queste attività e già due di queste sono risultate con irregolarità tali da dover chiudere subito in attesa di regolarizzare le violazioni accertate». La Polizia locale, con questi servizi, mira a verificare il rispetto delle normative per la tutela del consumatore in particolare per controllare che le persone abbiano titolo ad esercitare e lo facciano in ambienti dove siano garantite tutte le tutele sanitarie del caso. «Le attività chiuse potranno riaprire solo quando tutto sarà in regola con le leggi vigenti - ricorda Gallo - I controlli continueranno sia di iniziativa della Polizia locale che per verificare le segnalazioni che giungono dai cittadini».