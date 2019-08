Rubano la bicicletta ad un anziano per girare in centro: nei guai due trevigiani

Due giovani studenti trevigiani, tra i 15 e i 16 anni, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia per ricettazione in concorso. I due sono infatti accusati di aver, a loro dire, rivenuto una bici in stato di abbandono e di averla usata per girare Bassano quando invece la bici, del valore di 200 euro, era scomparsa dall'abitazione del suo proprietario due giorni prima. I carabinieri sono arrivati ai ragazzi dopo che, giovedì sera, il proprietario della bici, L.Z., 66enne, bassanese, pensionato, ha notato i due giovani aggirarsi per il centro con la sua city bike di colore grigio.

L'uomo ha quindi chiamato il 112 e di lì a poco è intervenuta una pattuglia della sezione radiomobile dei carabinieri di Bassano del Grappa che ha fermato i due ragazzi e li ha portati in caserma per chiedere loro spiegazioni sull'accaduto. Nonostante le "giustificazioni" fornite, per i due giovani è scattata la denuncia mentre la bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario.