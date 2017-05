Beach Fossils: la band newyorkese all'AMA Music Festival per presentare il nuovo disco

ASOLO L'AMA Music Festival ha annunciato un nuovo ospite internazionale, dopo Interpol, Mac DeMarco e Thurstone Moore. I Beach Fossils sono una delle più interessanti e quotate realtà della scena indie rock americana. Si sono formati nel 2009 a Brooklyn, trainando la rinnovata scena underground newyorkese. La band è stata fondata da Dustin Payseur, Jack Doyle Smith e Tommy Davidson.



I Beach Fossils insieme a Mac Demarco e DIIV sono stati tra i nomi di punta della celebre Captured Tracks, questo anche grazie al successo dell'omonimo esordio del 2010 e all'ottimo 'Clash The Truth' del 2013. Oltre a Dustin Paysesu, vero deus ex machina della band, nel corso degli anni nei Beach Fossils sono passate figure carismatiche della moderna scena indie americana come John Pena degli Heavenly Beat e Zachary Cole Smith dei DIIV.



Dopo due album e vari Ep i Beach Fossils sono passati su Bayonet Records, label di proprietà dello stesso Dustin Payseur che nel corso degli ultimi anni ha pubblicato artisti di gran qualità come Frankie Cosmos, Jerry Paper, Laced, Lionlimb, Red Sea e Warehouse. Il primo album dei Beach Fossils per Bayonet Records è l'atteso 'Somersault', anticipato dai video realizzati per i brani 'This Year', 'Saint Ivy' e 'Down The Line'. Il programma della serata del 23 agosto, in attesa degli ultimi annunci vedrà i Beach Fossils affiancarsi a Brunori Sas e Thurston Moore Group.