Beatrice Vio finisce sulla copertina di "Topolino" e diventa Bebe Pio

TREVISO Successi e traguardi Bebe Vio ne ha raggiunti davvero tanti nella sua giovane carriera ma una cosa che ancora le mancava era essere trasformata in uno dei personaggi del fumetto più amato dagli italiani, vale a dire: "Topolino".

Detto, fatto: l'atleta paralimpica è stata intervistata nei giorni scorsi dai lettori-giornalisti reclutati dalla redazione di "Topolino" e, in occasione dell'uscita del numero 3255 del noto settimanale, è stata trasformata in un vero e proprio personaggio dei fumetti: la simpaticissima Bebe Pio. Stando a quanto riportato dal sito Eurosport.com, l'atleta veneta sarà la protagonista assoluta del numero in edicola mercoledì 11 aprile, al cui interno si potranno leggere ben tre storie dedicate al suo personaggio. In tutti gli episodi i lettori potranno ritrovare la solarità e l'autoironia che hanno reso Bebe una star dello sport mondiale. Dalla passione per i selfie con le celebrità, all'impegno nello sport i tratti salienti di Bebe si rispecchiano alla perfezione nel suo alter-ego a fumetti. Un'occasione unica per scoprire l'atleta veneta in una veste nuova, mantenendo però intatti i grandi valori che da sempre contraddistinguono questa ragazza speciale.

Qui sotto una foto in anteprima tratta da una delle storie del prossimo numero di "Topolino"



Gallery